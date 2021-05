Länderspiele : DFB-Frauen gegen Frankreich und Chile wieder mit Knaak

Mit Turid Knaak, aber ohne Dzsenifer Marozsan bestreitet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft die letzten zwei Länderspiele der Saison gegen Frankreich und Chile, gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg .

Frankfurt am Main | Knaak, die in Spanien bei Atlético Madrid unter Vertrag steht, fehlte bei den bisherigen Spielen in diesem Jahr wegen der Corona-Reisemodalitäten. Maroszan spielt derzeit - von ihrem Stammverein Olympique Lyon ausgeliehen - in den USA bei OL Reign. Verzichten muss Voss-Tecklenburg bei den Spielen gegen Frankreich am 10. Juni (21.10 Uhr/sportschau.d...

