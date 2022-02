Fussball : DFB-Kapitänin Popp vor baldiger Rückkehr beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp. „Sie ist in einem guten Zustand. Für Sand wird sie noch keine Thema sein, aber sie wird uns in sehr naher Zukunft wieder zur Verfügung stehen“, sagte Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter des Bundesligisten, vor der Partie des deutschen Vizemeisters am Sonntag (14.00 Uhr) beim SC Sand. Die 30 Jahre alte Kapitänin des VfL und des deutschen Nationalteams fehlte auch den DFB-Frauen dieser Tage beim EM-Vorbereitungsturnier in England. Sie musste erneut am Knie operiert werden.

„Uns hat das auch geschockt im ersten Moment. Bei genauerem Hinsehen ist es aber gegenüber der ursprünglichen Verletzung vergleichsweise harmlos“, sagte Kellermann. Wegen eines Knorpelschadens wurde Popp im vergangenen Frühjahr erstmals operiert. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft bei der EM im Juli in England auf die Offensivspielerin. Hin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.