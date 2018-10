Spiel gegen Bayern München : Bei Rödinghausen-Sieg: «Größte Party in Deutschland»

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat für den Fall einer Pokalsensation gegen Rekordsieger und Serienmeister FC Bayern München am Dienstagabend eine ganz große Sause angekündigt.

von dpa

30. Oktober 2018, 11:39 Uhr

«Dann steht Rödinghausen nicht mehr», sagte Mittelfeldspieler Franz Pfanne im Interview des TV-Senders Sport1: «Dann würden wir die größte Party schmeißen, die es wahrscheinlich je in Deutschland gab.»

Mittelfeldspieler Linus Meyer kündigte für einen Fall eines Sieges sogar an: «Dann laufe ich nackt zu Fuß in meine Heimat nach Hamburg.» Abwehrspieler Julian Wolff vermutete: «Dann kriegen wir den Mittwoch nicht mehr mit.» Und Trainer Enrico Maaßen versprach: «Wenn uns das gelingen sollte, ist hier drei Wochen Dorffest.»

Der Verein aus der 10.000-Einwohner-Gemeinde in Ostwestfalen hatte in der 1. Runde gegen Zweitligist Dynamo Dresden gewonnen und empfängt am Dienstagabend in Osnabrück den FC Bayern.