DFB-Pokal : Duisburg erreicht Achtelfinale: 3:0 gegen Bielefeld

Der MSV Duisburg hat erstmals nach 2010 wieder das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Im Duell der Fußball-Zweitligisten gewann die Mannschaft von Coach Torsten Lieberknecht in der zweiten Pokal-Runde auswärts gegen Arminia Bielefeld mit 3:0 (3:0).

von dpa

31. Oktober 2018, 22:41 Uhr

John Verhoek (12. Minute), Fabian Schnellhardt (39.) und Cauly Oliveira Souza (45.) erzielten die Tore für die Duisburger, die in der Saison 2010/11 auch ins Finale eingezogen waren. Bielefeld kassierte nach zuletzt vier Niederlagen in der Liga in Serie die nächste Pleite.

Vor 19.143 Zuschauern in Ostwestfalen erwischten die Gäste den besseren Start. Verhoek verlängerte einen Freistoß von Ahmet Engin mit dem Kopf zur 1:0-Führung. In der von beiden Seiten intensiv geführten Partie agierte die Arminia in der Folge druckvoller und gab zwischenzeitlich den Spielrhythmus an. Die stabile Duisburger Abwehr ließ sich aber nicht bezwingen.

Der MSV blieb durch schnelle Konterangriffe gefährlich, agierte effektiv und stellte noch im ersten Abschnitt klare Verhältnisse her. Schnellhardt vollendete eine Kombination mit Kevin Wolze zum 2:0. Unmittelbar vor der Pause erhöhte Souza zum Endstand. Die Arminia spielte auch nach dem Seitenwechsel glücklos.

Duisburg bestätigte seinen Aufwärtstrend. Das Lieberknecht-Team befindet sich als Tabellen-17. zwar in Abstiegsgefahr, konnte aber aus den zurückliegenden drei Ligaspielen vier Punkte holen.