Gegenspieler festgehalten : Eintracht-Profi Abraham für zwei Pokal-Partien gesperrt

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger hatte am Samstag beim 3:0 der Eintracht in der ersten Pokal-Runde beim Regionalliga-Aufsteiger TuS Erndtebrück die Rote Karte gesehen. Abraham hatte in der 22. Minute als letzter Mann Erndtebrücks Stürmer Yuki Nishiya festgehalten.

Mitteilung Eintracht Frankfurt

DFB-Mitteilung

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 18:09 Uhr