Pokal-Aus : HSV nach Pokalpleite schon wieder im Krisen-Modus

Osnabrück (dpa) - Markus Gisdol wirkte genauso entsetzt wie Spieler und Fans des Hamburger SV. «Ich will keine Ausreden finden, es wäre Humbug, da was zu erzählen», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem erneuten Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals.