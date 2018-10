Gespräch mit Nagelsmann : Ulms Trainer plant gegen Düsseldorf nächsten Pokal-Coup

Holger Bachthaler hat noch einen ganz guten Draht zu Julian Nagelsmann. Und da lag es nahe, dass die beiden Fußball-Lehrer zuletzt auch über Fortuna Düsseldorf geredet haben.

von dpa

29. Oktober 2018, 13:08 Uhr

«Wir haben uns über die Fortuna ausgetauscht», sagte der Trainer des Regionalligisten SSV Ulm 1846 der Deutschen Presse-Agentur. Worüber genau, wollte der 43-Jährige zwar nicht verraten. Sicher ist aber, dass Bachthaler für die 2. Runde des DFB-Pokals den nächsten Coup plant.

Nach dem sensationellen 2:1 gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt in der 1. Runde wollen die Ulmer nun auch die Fortuna überraschen. Warum Bachthaler deswegen mit Nagelsmann gesprochen hat? Die beiden kennen sich, weil sie 2016 gemeinsam die höchste Trainer-Lizenz erworben haben. Und Nagelsmann hat mit 1899 Hoffenheim in der Bundesliga ja bereits im September in Düsseldorf gespielt - und 1:2 verloren.

«Um wieder eine Sensation zu schaffen, brauchen wir natürlich einen absoluten Sahnetag», sagte Bachthaler. «Es kann eine Rolle spielen, wenn wir das Spiel lange genug offen gestalten.» Vor über 19 Jahren war das gegen Düsseldorf schon mal gelungen. Im August 1999 hatte der SSV in der 2. Pokalrunde mit 2:0 im damaligen Rheinstadion gewonnen.