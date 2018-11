Überschneidung droht : DFB-Präsident Grindel: Club-WM statt Confed Cup

DFB-Präsident Reinhard Grindel würde die Club-WM des Weltverbandes FIFA zukünftig lieber alle vier Jahre als jährlich austragen.

von dpa

08. November 2018, 11:26 Uhr

«Ich halte das durchaus für sinnvoller, wenn man alle vier Jahre anstelle des Confed-Cups die Club-WM ausrichten würde. Wenn die Club-WM aber in jedem Jahr stattfinden sollte, hätte ich riesige Bedenken», sagte Grindel bei einer Veranstaltungsreihe des «Darmstädter Echo» im südhessischen Traisa. In den Vorstellungen des DFB-Präsidenten solle es zukünftig nicht mehr beide, sondern nur noch einen der zwei Wettbewerbe geben.

«Eine Club-WM gibt es schon im Dezember, aber die hat momentan wenig Bedeutung. Zudem spielen wir den Confed Cup, den ich schon immer kritisiert habe», erklärte Grindel. Vor der Winter-WM 2022 in Katar gestaltet sich die Durchführung des Confed Cups ein Jahr zuvor extrem schwierig, da schon der Kalender der Vorsaison massiv angepasst werden müsste. Zudem könnten sich Confed Cup und Club-WM, die in den vergangenen Jahren auch im Dezember stattfand, in diesem Fall 2021 überschneiden.