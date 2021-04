2. Liga : Die Leiden des Thioune: HSV und die Serie des Scheiterns

Der HSV bleibt sich treu: Im Aufstiegskampf versagen die Nerven. Die Pleite in Sandhausen beschleunigt die Talfahrt der Mannschaft. So geht auch der dritte Aufstiegsversuch in die Hose.

Hamburg | Im Scheitern ist der Hamburger SV sogar europaweit eine Marke. Selbst im fernen Madrid hat die peinliche Pleite des Fußball-Zweitligisten Aufsehen erregt. „Meine Güte HSV... ehrlich..“, twitterte Nationalspieler Toni Kroos nach der 1:2-Schlappe beim gerade erst aus der Corona-Quarantäne gekommenen Abstiegskandidaten SV Sandhausen. Man kann sich vor...

