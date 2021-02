Frauen-Fußball : Doorsoun: Soll nie Thema sein, ob Mädels kicken dürfen

Nationalspielerin Sara Doorsoun sieht für den Frauen-Fußball noch Potenzial bei Mädchen mit Migrationshintergrund.

Frankfurt am Main | „Ich denke, da ist ganz viel Kommunikation gefragt, gerade mit den Eltern, wenn es in deren Heimat nicht so anerkannt ist“, sagte die 29-Jährige vom VfL Wolfsburg der Deutschen Presse-Agentur. Die Tochter eines Iraners und einer Türkin bekommt auch aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.