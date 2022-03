26. Spieltag : Doppelpacker und „Gefühlsexplosion“ - Freiburg oben dabei

Vincenzo Grifo glänzt beim Sieg von Freiburg gegen Wolfsburg mit einer Bundesliga-Premiere. Doch geredet wird auch über den anderen Matchwinner und wieder einmal über Christian Streich.

Vincenzo Grifo wusste, dass er dies so noch nie erlebt hatte. „Mein erster, oder? Mein erster Doppelpack. Ja, ich habe es mitbekommen“, antwortete der 28-Jährige, nachdem er zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga zweimal in einem Spiel getroffen und den SC Freiburg zum 3:2 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg geführt hatte. „Mal läuft es, mal läuft es nicht...

