DFB : Doris Fitschen lost erste Pokal-Runde der Frauen aus

Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen lost am 13. Juli die erste DFB-Pokalrunde der Frauen aus.

Frankfurt am Main | Die Auslosung in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main wird ab 12.00 Uhr live auf DFB-TV und Facebook übertragen werden, wie der DFB mitteilte. Insgesamt sind 54 Mannschaften für die kommende Pokalsaison 2021/2022 qualifiziert. Dabei erhalten die zehn bestplatzierten Teams der zurückliegenden Saison der Frauen-Bundesliga ein Freilos und greifen ers...

