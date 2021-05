Titel in Österreich : Doublesieger: RB Salzburg erneut Meister in Österreich

Im Moment des erneuten Triumphes kamen Jesse Marsch die Tränen.

Kleßheim | „Ich gebe immer mein Herz. Nach diesen zwei Jahren auf Wiedersehen zu sagen, fällt unglaublich schwer, denn die Zeit war so schön“, sagte der Coach von RB Salzburg nach dem vorzeitigen Gewinn der achten österreichischen Fußball-Meisterschaft in Serie. Mit dem 2:0 über Rapid Wien krönte der 47-jährige US-Amerikaner seine Zeit in der Mozartstadt mit dem...

