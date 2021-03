Borussia Mönchengladbach : Eberl: Rose bleibt Trainer auch bei weiteren Pleiten

Auch im Falle von Niederlagen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen will Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl an Trainer Marco Rose festhalten.

Mönchengladbach | „Ich sehe den Grund nicht, warum es nicht funktionieren soll“, sagte Eberl in der ARD. Der Abschied sei im Sommer, nicht jetzt. Rose verlässt im Sommer den Club und wechselt zum Westrivalen Borussia Dortmund, was zu Anfeindungen von den Gladbacher Fans gegen den Coach geführt hat. Das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sei aber in Ordnung, ...

