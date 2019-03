Umworbener Stürmer : Eintracht-Aufsichtsratschef: Bisher kein Angebot für Jovic

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt liegt bislang keine Millionen-Offerte für den von Europas Topvereinen umworbenen Torjäger Luka Jovic vor.

von dpa

22. März 2019, 07:18 Uhr

«Die Zahlen, die da im Netz grassieren, lagen alle noch nicht bei uns auf dem Tisch», sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt. Es gebe definitiv kein Angebot. «Aber vielleicht kommt das ja noch», so Steubing.

Seit Wochen wird in den Medien ein Interesse europäischer Großvereine an dem 21 Jahre alten Serben, der am Mittwoch beim 1:1 im Länderspiel gegen Deutschland die Führung erzielt hatte, kolportiert. Vor allem der FC Barcelona soll ernsthaft eine Verpflichtung des Stürmers erwägen und ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro vorbereiten.

Jovic, der in dieser Bundesligasaison bisher 15 Tore für die Eintracht erzielte, ist derzeit nur von Benfica Lissabon ausgeliehen. Die Frankfurter besitzen jedoch eine Kaufoption für das Sturm-Juwel in Höhe von rund sieben Millionen Euro.