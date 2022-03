Europa League : Eintracht gegen Sevilla mit unveränderter Startelf

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner vertraut im Rückspiel des Achtelfinales in der Europa League gegen Betis Sevilla zum vierten Mal nacheinander der gleichen Startelf.

Der 47 Jahre alte Österreicher schickt in der heutigen Partie (21.00 Uhr) exakt die elf Spieler auf den Rasen, die zuletzt bei den Bundesligasiegen gegen Hertha BSC und den VfL Bochum sowie beim 2:1-Hinspielerfolg in Sevilla begonnen hatten. Betis-Trainer Manuel Pellegrini nahm dagegen vier Wechsel in der Anfangsformation gegenüber dem ersten Duell vor...

