Fussball : Eintracht in Köln: Spielt Hasebe oder nicht?

Eintracht Frankfurts Abwehrchef Hasebe ist nach seiner Brustkorbverletzung schneller auf den Trainingsplatz zurückgekehrt als erwartet. Doch reicht es für den Japaner schon in Köln zum Comeback? Der Trainer lässt die Entscheidung noch offen.

Makoto Hasebe befindet sich nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining in einem Wettlauf mit der Zeit. Kehrt der Abwehrchef von Eintracht Frankfurt nach seiner Brustkorbverletzung im Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Köln an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die Startelf der Hessen zurück oder kommt ein Einsatz des 38-Jährigen noch zu früh? Die Antwort...

