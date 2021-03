Bundesliga : Eintracht-Profi Sow: „Die Stimmung ist immer gut bei uns“

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Djibril Sow erwartet im Kampf um einen Champions-League-Platz keinen Einbruch.

Frankfurt am Main | „Die Vorfreude auf das, was wir erreichen können, überwiegt. Das spürt man in Frankfurt und in der Mannschaft“, sagte der 24 Jahre alte Schweizer im Interview der „Frankfurter Rundschau“. „Jeder ist hungrig, und niemand hat wirklich Angst. Der Druck liegt ganz klar bei den anderen Mannschaften.“ Die Hessen liegen auf dem vierten Platz der Fußball-Bund...

