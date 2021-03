Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 26.

Frankfurt am Main | Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt. 1 - Im Spiel beim 1. FC Köln kam der Dortmunder Ansgar Knauff zu seinen ersten zehn Minuten in der Fußball-Bundesliga. Und wurde durch seine Vorlage zum 2:2 von Erling Haaland zum erst zweiten Spieler in dieser Saison, der beim Debüt einen Treffer vorbereitet. Der erste war sein Teamkollege Jude Bellingham...

