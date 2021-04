Von 3 bis 100 : Elf Zahlen zum 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 27.

Frankfurt am Main | Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt 3 - Drei Doppelpacks hat Gladbachs Stürmer Marcus Thuram in der Bundesliga bislang erzielt, gegen Freiburg gelang ihm der erste in dieser Saison. 5 - Zum fünften Mal nacheinander blieb der VfL Wolfsburg in einem Bundesliga-Heimspiel ohne Gegentor. Das ist ein Vereinsrekord. 6 - Zum sechsten Mal profit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.