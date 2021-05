Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 33.

Frankfurt am Main | Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt. 2 - Erstmals in der Ära des scheidenden Trainers Hansi Flick blieben die Bayern in zwei Bundesliga-Auswärtsspielen nacheinander sieglos. 6 - Nach seinem Treffer gegen Union Berlin ist Leverkusens Shootingstar Florian Wirtz der jüngste Spieler mit sechs Bundesliga-Toren. Der bisherige Rekord war erst kür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.