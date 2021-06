Fußball-EM : Elfer-Festival und Rekorde: Portugal 2:2 gegen Frankreich

Es geht hoch her in der Puskas Arena. Im Gipfeltreffen zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal gibt es keinen Sieger, aber einen Gewinner: Cristiano Ronaldo. Beide Teams ziehen ins Achtelfinale der Fußball-EM ein.

Puskas arena budapest | Nach dem irren Gruppenfinish umarmte Portugals Rekordjäger Cristiano Ronaldo innig seinen Kumpel Pepe und winkte immer wieder strahlend ins Publikum. Dank seines Elfmeter-Doppelpacks in der 30. und 60. Minute kam der Fußball-Europameister im Gipfeltreffen mit Weltmeister Frankreich in Budapest zu einem 2:2 (1:1) und zog ins Achtelfinale ein. In der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.