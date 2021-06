Klassiker gegen England : Elfmeterschießen: Havertz würde „auf jeden Fall“ schießen

Kai Havertz zögerte keine Sekunde.

Herzogenaurach | Und es klangen bei seiner Antwort auch keine Selbstzweifel durch. „Ob ich schießen würde bei einem Elfmeterschießen? Auf jeden Fall“, sagte der 22 Jahre alte Champions-League-Sieger vom FC Chelsea am Sonntag in Herzogenaurach mit Blick auf das EM-Achtelfinale gegen England. Natürlich wird vor dem K.o.-Duell am Dienstag im Wembley-Stadion auch wi...

