Verletzung auskuriert : Embolo beim Trainingsauftakt dabei: «Leidenszeit vorbei»

Der 20 Jahre alte Schweizer Angreifer kündigte auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten in der Veltins-Arena an, dass seine «Leidenszeit langsam vorbei» sei. «Ich freue mich, dass ich wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen kann», sagte Embolo, der sich vor acht Monaten beim Spiel in Augsburg schwer am Sprunggelenk verletzt und den Rest der abgelaufenen Saison verpasst hatte.

Das Team des neuen Trainers Domenico Tedesco trifft sich am 1. Juli zunächst zu medizinischen Tests und Leistungsüberprüfungen. Der offizielle Trainingsauftakt in Gelsenkirchen ist für den 3. Juli (10.30 Uhr) geplant. Tedesco appellierte an die Fans, die Mannschaft in der kommenden Spielzeit nach Kräften zu unterstützen. «Wir werden euch brauchen, egal, wo wir spielen», sagte der 31 Jahre alte Coach, der von den mehreren Tausend Mitgliedern mit herzlichem Applaus empfangen wurde.

Der Nachfolger von Markus Weinzierl versprach, dass er und das Team sich im Training «nicht abschotten» werden. «Das sollen andere Vereine machen. Bei uns ist jeder eingeladen zu schauen, wie wir arbeiten und uns vorbereiten.» Maximal ein Training pro Woche finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, kündigte Tedesco an.

erstellt am 25.Jun.2017 | 13:53 Uhr