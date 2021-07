EM-Halbfinale : „ENDLICH!“: England feiert magische EM-Nacht

Nach über einem halben Jahrhundert der aufgestauten Titel-Sehnsucht greift England tatsächlich nach dem EM-Pokal. Eine ganze Nation feiert ihre Fußball-Helden für den historischen Einzug ins EM-Finale.

London | Die Energie einer magischen Wembley-Nacht strömte auch noch lange nach dem Abpfiff durch die Körper von Harry Kane und Gareth Southgate. Völlig überwältigt von der Mega-Party in Londons Fußball-Tempel versuchten Englands Kapitän und sein Trainer in Worte zu fassen, was sie selbst noch nicht begreifen konnten: Nach 55 traumatischen Jahren stehen die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.