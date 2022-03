Champions League : England, Spanien, Portugal: Sieben Gegner für Bayern

Trotz des auf nur noch vier Punkte geschrumpften Vorsprungs auf Borussia Dortmund im Titelkampf der Fußball-Bundesliga geht der Blick des FC Bayern zunächst in die Schweiz.

Nach Abschluss aller Achtelfinalpartien in der Champions League am Mittwochabend kennen die Münchner nun ihre möglichen Gegner für das Viertelfinale, das am Freitag (12.00 Uhr) am UEFA-Sitz in Nyon ausgelost wird. Auch die möglichen Halbfinalpaarungen werden dann schon ermittelt. Die möglichen Bayern-Gegner sind alle namhaft, aber unterschiedlich stark...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.