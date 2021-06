Spiel in Wembley : England und Schottland vor brisantem EM-Duell

England gegen Schottland - was gibt es über dieses Spiel nicht alles zu sagen? Kaum ein Duell besitzt mehr Tradition, Rivalität und Brisanz als das der konkurrierenden Nachbarn.

Burton upon Trent | In Wembley wird es knistern. Das schon sportlich brisante Duell der Erzrivalen England und Schottland lädt sich vor dem Anpfiff am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) auch politisch auf. Es geht um das EM-Achtelfinale oder vielleicht schon das Ende aller Turnier-Träume, um einen von Fans und Politik teils hitzig diskutierten Kniefall, und dann s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.