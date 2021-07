Finale gegen Italien : Englands EM-Freude in der Pandemie: Kater nach der Party?

England ist im Fußball-Rausch: Die Leistungen der Nationalmannschaft bei der EM reißen ein ganze Land mit. Brexit und Corona wirken weit weg. Kann die Elf von Gareth Southgate die gesellschaftlichen Gräben kitten?

London | Die wichtigste Frage musste Boris Johnson noch vor dem Endspiel klären: Müssen die Engländer am Montag ins Büro, wenn die Nationalmannschaft am Sonntag das Finale der Fußball-Europameisterschaft gewinnt? Der britische Premierminister, selten um eine Antwort verlegen, wich aus. „Das hieße, das Schicksal herauszufordern. Schauen wir mal, was passiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.