Bundesliga : Entscheidung über Werder-Coach Kohfeldt naht

Die Zeit von Florian Kohfeldt bei Werder Bremen neigt sich dem Ende zu. Bis Dienstagvormittag will der Club eine Entscheidung getroffen haben. Kommt eine Club-Legende auf die Werder-Bank?

Bremen | Thomas Schaaf feiert seinen 60. Geburtstag. Nicht ausgeschlossen, dass der frühere Bremer Erfolgscoach seinen Ehrentag aber nicht im Kreise seiner Familie verbringt, sondern auf der Trainerbank der Grün-Weißen. Am Freitag steht das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Werder und RB Leipzig an und nach sieben Pleiten in der Liga am Stück deutet immer me...

