Spiel gegen die Schweiz : Erste echte EM-Prüfung für Italien: „Haben vor nichts Angst“

Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Das begeisternde 3:0 zum EM-Auftakt gegen die Türkei hat in Italien eine Euphorie ausgelöst. Die will das Team ins Spiel gegen die Schweiz mitnehmen, auch wenn diese Prüfung deutlich härter werden dürfte.

Coverciano | Das neue italienische Selbstvertrauen ist hier ganz besonders zu spüren. Riesige Plakate erinnern an die alten Erfolge im Land des viermaligen Weltmeisters, von den Wänden bis zu den Stühlen strahlt alles in azurblau. Im Casa Azzurri in Coverciano bei Florenz bereitet Italiens Fußball-Nationalelf ihre nächste EM-Mission vor: Zweiter Sieg im zweiten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.