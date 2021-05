Früherer Nationalspieler : Erwin Kostedde zu Rassismus: „Die Hautfarbe, die trennt“

Der frühere Stürmer Erwin Kostedde sieht keinen grundlegenden Wandel des Rassismus im Fußball und der Gesellschaft.

Frankfurt am Main | „Es ist geblieben wie früher. Das ist eine harte Aussage“, sagte der Sohn eines amerikanischen Besatzungssoldaten und einer Deutschen der Deutschen Presse-Agentur. „Es hat sich etwas gewandelt, aber man darf in Deutschland, in Frankreich oder Amerika keine andere Hautfarbe haben. Die Hautfarbe, die trennt.“ Erwin Kostedde, Deutschlands erster schwa...

