Trainer will gehen : Es ist „raus“: Flicks Bayern-Knall - Bosse in der Defensive

Hansi Flick schafft Fakten. Er will die Bayern im Sommer mit dem fünften Meisterstern vorzeitig verlassen. Die Clubführung überrumpelt er in Wolfsburg, die Spieler reagieren „sehr traurig“.

Wolfsburg | Am Tag nach dem Abschieds-Knall stand Hansi Flick wieder ganz normal auf dem Trainingsplatz. Eingepackt in eine dicke Bayern-Jacke überwachte er das Übungsprogramm der Reservisten. 600 Kilometer entfernt vom Münchner Vereinsgelände hatte Flick am Abend zuvor in der Wolfsburger Fußball-Arena forsch und überfallartig die Notbremse gezogen, nachdem er...

