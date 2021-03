Demonstration : Fans fordern Gerechtigkeit für Fußball-Legende Maradona

Fans von Diego Maradona haben in Argentinien unter dem Motto „Er ist nicht gestorben, sie haben ihn getötet“ für die Aufklärung der Umstände des Todes der argentinischen Fußball-Legende demonstriert.

La Plata | Fans von Diego Maradona haben in Argentinien unter dem Motto „Er ist nicht gestorben, sie haben ihn getötet“ für die Aufklärung der Umstände des Todes der argentinischen Fußball-Legende demonstriert. An dem Protest nahmen auch Maradonas ehemalige Frau Claudia Villafañe und die Töchter Dalma und Gianinna teil, die Gerechtigkeit für „D10S“ (was sich ...

