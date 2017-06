Saison 2017/18 : FC Bayern erwartet zum Eröffnungsspiel Bayer 04

Titelverteidiger Bayern München startet gegen Bayer Leverkusen in die 55. Saison der Fußball-Bundesliga. Das Eröffnungsspiel wird am 18. August (20.30 Uhr) in der Allianz Arena ausgetragen.