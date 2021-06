Torwart-Transfers : FC Bayern leiht Nübel nach Monaco aus - Rochade mit Ulreich

Nach einem unbefriedigenden Jahr als Ersatztorhüter beim FC Bayern will Alexander Nübel bei AS Monaco endlich zu mehr Spielzeit kommen. Unter Trainer Niko Kovac will sich der Kronprinz von Manuel Neuer beweisen.

München | Auf dem ambitionierten Weg in die Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern geht Alexander Nübel einen spannenden Umweg und sorgt für eine Torwart-Rochade. Der 24-Jährige lässt sich vom deutschen Fußball-Rekordmeister an den französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco ausleihen, wo er unter dem ehemaligen Münchner Trainer Niko Kovac die ersehnte S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.