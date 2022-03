Fussball : FC St. Pauli beruft U19-Nachwuchskicker in Regionalligakader

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli zieht zur nächsten Saison fünf U19-Nachwuchskicker in seinen Regionalligakader hoch. Innenverteidiger Marius Mohr (19), die Mittelfeldakteure Tom Kankowski, Steiger Borrero und Max Düwel sowie Torjäger John Posselt (alle 18) werden vom Sommer an für die U23 antreten, teilte der Kiezclub am Mittwoch mit. „Es ist ein sehr gutes Zeichen für unsere Arbeit im Nachwuchsbereich, dass wir mindestens fünf Jungs diesen Schritt zutrauen“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Rothenbach.

Er schloss nicht aus, dass neben dem Quintett noch weitere Talente den Weg in die U23 mitgehen. „Wir freuen uns, den Weg der Jungs weiter zu begleiten und sie an den Herrenfußball heranzuführen.“...

