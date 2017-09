Oberliga Hamburg : FC Teutonia 05 beurlaubt Sportchef Ehm nach Nazi-Spruch

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcus Brandt 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 15:42 Uhr

Der Nazi-Spruch sei durch Videoaufnahmen belegt. Nach deren Begutachtung habe sich der Vorstand zu der Beurlaubung entschlossen, teilte der FC Teutonia 05 am Dienstag mit.

Der Verein stehe für Integration, Soziales und Gemeinschaft und sei mehrfach dafür ausgezeichnet worden, erklärte Vorsitzender Diddo Ramm. «Der Vorstand des FC Teutonia 05, seine Spieler, Trainer und Betreuer, sein ganzes Team und seine Förderer und Sponsoren distanzieren sich auf Schärfste von Rassismus, Faschismus und nationalistischem Gedankengut in Wort und Bild», sagte Ramm.

Ehm äußerte auf einer Pressekonferenz Verständnis: «Die Beurlaubung ist in Ordnung, das muss ich akzeptieren», sagte er am Dienstag. Er wies darauf hin, dass ihm «der Satz rausgerutscht» sei. «Es tut mir sehr leid, das ist auch überhaupt nicht mein Gedankengut», betonte Ehm. Am Abend wollte er sich auch vor der Mannschaft erklären.

