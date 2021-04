FC Bayern München : Flick lässt sich Lewandowski-Ersatz gegen Leipzig offen

Hansi Flick hat sich vor dem Bundesliga-Gipfel des FC Bayern bei RB Leipzig nicht auf einen Ersatz für den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski festgelegt.

München | „Ich lasse mir offen, wie wir agieren“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München. Dagegen verriet Flick, dass Niklas Süle nach seinen muskulären Problemen bei der Nationalmannschaft am 3. April (18.30 Uhr/Sky) in Leipzig auflaufen kann. „Er wird spielen können“, sagte der Erfolgscoach. Lewandowski fällt wegen einer Bänderde...

