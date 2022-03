Nationalmannschaft : Flick: Nationalteam im Sommer womöglich länger zusammen

Bundestrainer Hansi Flick will das Länderspielfenster im kommenden Sommer bestmöglich zur WM-Vorbereitung nutzen.

Wie der 57-Jährige ankündigte, könnten die deutschen Fußball-Nationalspieler im Mai schon eine Woche früher als geplant zusammenkommen - mit Ausnahme der Profis, die im Champions-League-Finale am 28. Mai spielen. „Das ist so die Überlegung, die wir gerade haben, um noch mehr Trainingseinheiten zu haben“, sagte Flick vor dem Testspiel in Sinsheim gegen ...

