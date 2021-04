Bundesliga : Flick ohne Sorge um mentale Fitness der Nationalspieler

Bayern-Trainer Hansi Flick sorgt sich nicht um die mentale Frische der deutschen Fußball-Nationalspieler in seinem Team nach dem 1:2 gegen Nordmazedonien.

München | „Wir haben den Endspurt in der Bundesliga und der Champions League. Ich glaube, jeder Spieler weiß, dass jetzt die Wochen sind, in denen sich vieles entscheidet“, sagte Flick am Tag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig. „Das ist normalerweise eine Qualität von unseren Spielern, dass sie auf den Punkt da sind, dass sie wissen, worum es jetzt ...

