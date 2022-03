Europa League : Frankfurt gegen den FC Barcelona, Leipzig gegen Bergamo

Eintracht Frankfurt hat für das Viertelfinale der Europa League das Traumlos FC Barcelona erwischt. RB Leipzig bekommt es mit Bayer Leverkusens Bezwinger Atalanta Bergamo zu tun.

Das ergab die Auslosung in Nyon in der Zentrale von Europas Fußball-Verband UEFA. Die Hinspiele finden am 7. April statt, eine Woche später ist das jeweils zweite Aufeinandertreffen terminiert. Sollten sich die Frankfurter gegen die Katalanen durchsetzen, würden sie auf den Sieger der Begegnung zwischen West Ham United und Olympique Lyon treffen. Leipz...

