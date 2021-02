Bundesliga-Spitzenspiel : Frankfurt hofft auf „Sahnetag“ und nicht perfekte Bayern

Eintracht Frankfurt geht mit großem Selbstbewusstsein in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Weltpokalsieger FC Bayern München. In der vergangenen Saison gab es ein 5:1 am Main. Gelingt jetzt wieder so ein Coup?

Frankfurt am Main | Wie man den Weltpokalsieger FC Bayern München besiegen kann, hat Eintracht Frankfurt mehr als einmal gezeigt. Die Chance, es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zu schaffen, ist mit der derzeit exquisiten Form und der grandiosen Kletterpartie der Hesse...

