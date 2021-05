Suche nach Hütter-Nachfolger : Frankfurt intensiviert Bemühungen um Ex-Weltstar Raul

Eintracht Frankfurt hat die Bemühungen um den einstigen Weltstar Raul als Nachfolger für Trainer Adi Hütter intensiviert.

Frankfurt am Main | Nach Informationen der Sportzeitung „Marca“ sollen Vertreter des hessischen Fußball-Bundesligisten nach Spanien gereist sein, um dem 43 Jahre alten Coach des Zweitligisten Real Madrid Castilla den Job schmackhaft zu machen. Hütter verlässt die Eintracht am Saisonende in Richtung Mönchengladbach. Raul, der von 2010 bis 2012 für Schalke 04 in der Bun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.