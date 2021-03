Diskriminierung : Frauen und der Fußballplatz: Vogels Verbalaussetzer

„Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts zu suchen“, soll Gladbachs U23-Coach Heiko Vogel zu einer Schiedsrichterin gesagt haben. Der Fall und die Sanktion beschäftigen inzwischen den DFB-Boss und die Bundestrainerin. Es geht um mehr als einen verbalen Patzer.

Frankfurt am Main | Erst beschäftigte Heiko Vogels verbaler Aussetzer nur den Westdeutschen Fußballverband, inzwischen spricht ganz Fußball-Deutschland darüber. Der Satz „Frauen haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen“ an Schiedsrichterin Vanessa Arlt, den Gladbachs U23-Trainer am einräumte, ist inzwischen nicht mehr nur Thema für Landesverbände und Sportgerichte,...

