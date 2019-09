Sonntagsspiel : Freiburg erneut ohne Waldschmidt in der Startelf

Düsseldorf (dpa) - Freiburgs Trainer Christian Streich verzichtet auch bei Fortuna Düsseldorf auf Shooting-Star Luca Waldschmidt.

29. September 2019, 15:18 Uhr

Der kürzlich erst in den Kreis der Nationalmannschaft berufene Stürmer des SC Freiburg sitzt am Sonntag zum dritten Mal in Serie in der Fußball-Bundesliga zunächst nur auf der Bank. Auch für Rückkehrer Vincenzo Grifo ist bei der Fortuna in der Startelf kein Platz.

Bei der Fortuna muss Neuzugang Kasim Adams trotz seiner guten Leistung beim unglücklichen 1:2 im Niederrhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach wieder auf die Bank. Für die Leihgabe der TSG Hoffenheim rückt Andre Hoffmann in die Startelf.