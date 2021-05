Deutscher Fußball-Bund : Freiburg-Trainer Streich für Frau an DFB-Spitze

Trainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg würde es begrüßen, wenn erstmals eine Frau an die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes gewählt würde.

Frankfurt am Main | „Ich wüsste nicht, warum da immer ein Mann sein sollte“, sagte Streich. Frauen in der Führungsspitze von Organisationen seien mehr als wünschenswert - nicht nur beim DFB. „Das Patriarchat hat meistens nicht so viel Gutes erzeugt in unserer Historie“, meinte Streich. Er sei immer für eine Mischung in Führungsgremien, also „wenn es geht, keine 100 Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.