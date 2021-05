Neues Arbeitspapier : Freiburg verlängert mit Österreicher Lienhart

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Philipp Lienhart verlängert.

Freiburg im Breisgau | Wie lange das neue Arbeitspapier des österreichischen Fußball-Nationalspielers nun gültig ist, teilte der SC am Mittwoch wie gewohnt nicht mit. „Philipp hat sich in seiner Zeit bei uns sowohl defensiv als auch offensiv stetig weiterentwickelt und ist eine feste Größe in unserer Mannschaft“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Der 24-jährige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.