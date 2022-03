Transfermarkt : Freiburgs Schlotterbeck: Entscheidung nach Saisonende

Der umworbene Fußballprofi Nico Schlotterbeck vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wird vor Saisonende keine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen.

„Ich will mich auf den Club konzentrieren und erst nach der Saison setzen wir uns dann zusammen und überlegen uns den nächsten Schritt“, sagte der 22-Jährige dem Pay-TV-Sender Sky in der Sendung „Meine Geschichte“. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag in Freiburg am 30. Juni 2023 endet, wird unter anderem mit den deutschen Spitzenvereinen FC Bayern Mü...

