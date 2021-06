Spiel des DFB-Teams : Fröhliche Fans und Hoffnungsschimmer: München feiert die EM

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in München gegen Frankreich und Tausende Fans feiern mit. Manche im Stadion, viele im Biergarten. Die Stimmung in der Stadt an diesem Abend: Entspannt, fröhlich und ein klein wenig ausgelassen.

München | Endlich wieder Fußballfieber - wenn auch nach strengen Regeln. Zum ersten deutschen Gruppenspiel bei der Europameisterschaft am Dienstag in München haben Fans fröhlich und friedlich gefeiert. 14.500 Leute hatten Karten ergattert, um das Spiel live zu sehen. Schon am Nachmittag waren sie in Scharen zum Stadion gezogen. „Das ist einfach großartig, da...

