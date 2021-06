Nationalmannschaft : Frohe Kunde fürs England-Spiel: In Wembley kann's müllern

Am 25. Jahrestag des deutschen EM-Halbfinal-Triumphes in Wembley startet Joachim Löw die England-Vorbereitung. Die beste Nachricht aus Franken lautet: Anführer Müller ist fit fürs große Achtelfinale. Ein Abschlusstraining in Londons Fußball-Tempel untersagt die UEFA.

Herzogenaurach | Beim Start der Wembley-Vorbereitung mit dem wieder voll mitmischenden Offensiv-Anführer Thomas Müller suchte Joachim Löw den intensiven Kontakt zu seinen Engländern im EM-Kader. Väterlich legte der Bundestrainer im sonnigen Herzogenaurach den Arm auf die Schulter von Kai Havertz, als er mit dem schon zweifachen Turniertorschützen entspannt plaudern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.